85 in foreign language Oscar race

Eighty-five countries have submitted a film for consideration in the 60th anniversary year of the foreign language film category.

The Academy of Motion Pictures Arts & Science said on Tuesday that this season also marks the first time Yemen has submitted a film, Khadija Al-Salami’s I Am Nojoom, Age 10 And Divorced.

The 89th Oscars will take place on February 26, 2017, at the Dolby Theatre at Hollywood & Highland Center in Hollywood. László Nemes’ Hungarian entry Son Of Saul won the award last February.

FOREIGN-LANGUAGE ACADEMY AWARD SUBMISSIONS

(Country, Title, director)



Albania, Chromium, dir Bujar Alimani;

Algeria, The Well, Lotfi Bouchouchi;

Argentina, The Distinguished Citizen, Mariano Cohn, Gastón Duprat;

Australia, Tanna, Bentley Dean, Martin Butler;

Austria, Stefan Zweig: Farewell To Europe, Maria Schrader;

Bangladesh, The Unnamed, Tauquir Ahmed;

Belgium, The Ardennes, Robin Pront;

Bolivia, Sealed Cargo, Julia Vargas Weise;

Bosnia and Herzegovina, Death In Sarajevo, Danis Tanovic;

Brazil, Little Secret, David Schurmann.

Bulgaria, Losers, Ivaylo Hristov;

Cambodia, Before The Fall, dir: Ian White;

Canada, It’s Only The End Of The World, Xavier Dolan;

Chile, Neruda, Pablo Larraín;

China, Xuan Zang, Huo Jianqi;

Colombia, Alias Maria, José Luis Rugeles;

Costa Rica, About Us, Hernán Jiménez;

Croatia, On the Other Side, Zrinko Ogresta;

Cuba, The Companion, Pavel Giroud;

Czech Republic, Lost In Munich, Petr Zelenka.



Denmark, Land Of Mine, Martin Zandvliet

Dominican Republic, Sugar Fields, Fernando Báez;

Ecuador, Such Is Life In The Tropics, Sebastián Cordero;

Egypt, Clash, Mohamed Diab;

Estonia, Mother, Kadri Kõusaar;

Finland, The Happiest Day In The Life Of Olli Mäki, Juho Kuosmanen;

France, Elle, Paul Verhoeven;

Georgia, House Of Others, Rusudan Glurjidze;

Germany, Toni Erdmann (pictured), Maren Ade;

Greece, Chevalier, Athina Rachel Tsangari.



Hong Kong, Port Of Call, Philip Yung;

Hungary, Kills On Wheels, Attila Till;

Iceland, Sparrows, Rúnar Rúnarsson;

India, Interrogation, Vetri Maaran;

Indonesia, Letters From Prague, Angga Dwimas Sasongko;

Iran, The Salesman, Asghar Farhadi;

Iraq, El Clásico, Halkawt Mustafa;

Israel, Sand Storm, Elite Zexer;

Italy, Fire At Sea, Gianfranco Rosi;

Japan, Nagasaki: Memories Of My Son, Yoji Yamada.



Jordan, 3000 Nights, Mai Masri;

Kazakhstan, Amanat, Satybaldy Narymbetov;

Kosovo, Home Sweet Home, Faton Bajraktari;

Kyrgyzstan, A Father’s Will, Bakyt Mukul, Dastan Zhapar Uulu;

Latvia, Dawn, Laila Pakalnina;

Lebanon, Very Big Shot, Mir-Jean Bou Chaaya;

Lithuania, Seneca’s Day, Kristijonas Vildziunas;

Luxembourg, Voices From Chernobyl, Pol Cruchten;

Macedonia, The Liberation Of Skopje, Rade Šerbedžija, Danilo Šerbedžija;

Malaysia, Beautiful Pain, Tunku Mona Riza.



Mexico, Desierto, Jonás Cuarón;

Montenegro, The Black Pin, Ivan Marinović;

Morocco, A Mile in My Shoes, Said Khallaf;

Nepal, The Black Hen, Min Bahadur Bham;

Netherlands, Tonio, Paula van der Oest;

New Zealand, A Flickering Truth, Pietra Brettkelly, director;

Norway, The King’s Choice, Erik Poppe, director;

Pakistan, Mah-e-Mir, Anjum Shahzad, director;

Palestine, The Idol, Hany Abu-Assad, director;

Panama, Salsipuedes, Ricardo Aguilar Navarro, Manolito Rodríguez, directors.



Peru, Videophilia (And Other Viral Syndromes), Juan Daniel F. Molero;

Philippines, Ma’ Rosa, Brillante Ma Mendoza;

Poland, Afterimage, Andrzej Wajda;

Portugal, Letters from War, Ivo M. Ferreira;

Romania, Sieranevada, Cristi Puiu;

Russia, Paradise, Andrei Konchalovsky;

Saudi Arabia, Barakah Meets Barakah, Mahmoud Sabbagh;

Serbia, Train Driver’s Diary, Milos Radovic;

Singapore, Apprentice, Boo Junfeng;

Slovakia, Eva Nová, Marko Skop.



Slovenia, Houston, We Have a Problem!, Žiga Virc;

South Africa, Call Me Thief, Daryne Joshua;

South Korea, The Age Of Shadows, Kim Jee-woon;

Spain, Julieta, Pedro Almodóvar;

Sweden, A Man Called Ove, Hannes Holm;

Switzerland, My Life As A Zucchini, Claude Barras;

Taiwan, Hang In There, Kids!, Laha Mebow;

Thailand, Karma, Kanittha Kwunyoo;

Turkey, Cold Of Kalandar, Mustafa Kara;

Ukraine, Ukrainian Sheriffs, Roman Bondarchuk.



United Kingdom, Under The Shadow, Babak Anvari;

Uruguay, Breadcrumbs, Manane Rodríguez;

Venezuela, From Afar, Lorenzo Vigas;

Vietnam, Yellow Flowers On The Green Grass, Victor Vu; and

Yemen, I Am Nojoom, Age 10 And Divorced, Khadija Al-Salami.