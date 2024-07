Venice Film Festival has revealed the programme for its 81st edition, featuring a 21-strong Competition that includes new films from Todd Phillips, Pedro Almodovar, Luca Guadagino, Pablo Larrain, Brady Corbet and Justin Kurzel.

The selection was unveiled by festival president Pietrangelo Buttafuoco and artistic director Alberto Barbera. It marked Buttafuoco’s first time at the annual press conference, after replacing Roberto Cicutto in October 2023.

Further filmmakers in Competition include Wang Bing, Luis Ortega, Dea Kulumbegashvili, Dag Johan Haugerud, Athina Rachel Tsangari and Walter Salles.

The line-up also includes Jon Watt’s Wolfs, starring Brad Pitt and George Clooney, and TV series by acclaimed directors such as Alfonso Cuaron with Disclaimer, Thomas Vinterberg with Families Like Ours by and Joe Wright with M. Il Figlio Del Secolo.

Isabelle Huppert will preside over the jury, which also comprises James Gray, Andrew Haigh, Agnieszka Holland, Kleber Mendonça Filho, Abderrahmane Sissako, Giuseppe Tornatore, Julia von Heinz and Zhang Ziyi. Debra Granik will chair the Horizons jury.

The Venice Critics’ Week line-up was announced yesterday, with the Giornate degli Autori titles unveiled last week.

Competition

The Room Next Door

Dir. Pedro Almodovar

Campo Di Battaglia

Dir. Gianni Amelio

Leurs Enfants Apres Eux

Dirs. Ludovic and Zoran Boukherma

The Brutalist

Dir. Brady Corbet

The Quiet Son

Dirs. Delphine, Muriel Coulin

Vermiglio

Dir. Maura Delpero

Sicilian Letters

Dirs. Fabio Grassadonia, Antonio Piazza

Queer

Dir. Luca Guadagnino

Love

Dir. Dag Johan Haugerud

April

Dir. Dea Kulumbegashvili

The Order

Dir. Justin Kurzel

Maria

Dir. Pablo Larrain

Trois Amies

Dir. Emmanuel Mouret

Kill The Jockey

Dir. Luis Ortega

Joker: Folie A Deux

Dir. Todd Phillips

Babygirl

Dir. Halina Reijn

I’m Still Here

Dir. Walter Salles

Diva Futura

Dir. Giulia Louise Steigerwalt

Harvest

Dir. Athina Rachel Tsangari

Youth - Homecoming

Dir. Wang Bing

Stranger Eyes

Dir. Yeo Siew Hua

Out Of Competition - fiction

Beetlejuice Beetlejuice (opening film)

Dir. Tim Burton

L’Orto Americano (closing film)

Dir. Pupi Avati

Il Tempo Che Ci Vuole

Dir. Francesca Comencini

Phantosmia

Dir. Lav Diaz

Maldoror

Dir. Fabrice du Welz

Broken Rage

Dir. Takeshi Kitano

Baby Invasion

Dir. Harmony Korine

Cloud

Dir. Kurosawa Kiyoshi

Finalement

Dir. Claude Lelouch

Wolfs

Dir. Jon Watts

Out Of Competition - non-fiction

Apocalypse In The Tropics

Dir. Petra Costa

Bestiari, Erbari, Lapidari

Dirs. Massimo D’Anolfi, Martina Parenti

Why War

Dir. Amos Gitai

2073

Dir. Asif Kapadia

One To One: John And Yoko

Dir. Kevin Macdonald, Sam Rice-Edwards

Separated

Dir. Errol Morris

Isreal Palestine On Swedish TV 1958-1989

Dir. Goran Hugo Olsson

Russians At War

Dir. Anastasia Trofimova

Things We Said Today

Dir. Andrei Ujica

Songs Of Slow Burning Earth

Dir. Olha Zhurba

Riefenstahl

Dir. Andres Veiel

Out Of Competition - series

Disclaimer

Alfonso Cuaron

The New Years

Rodrigo Sorogoyen

Families Like Ours

Thomas Vinterberg

M - Il Figlio Del Secolo

Joe Wright

Horizons

Nonostante (opening film)

Dir. Valerio Mastandrea

Quiet Life

Dir. Alexandros Avranas

Mon Inseparable

Dir. Anne-Sophie Bailly

Aicha

Dir. Mehdi Barsaoui

Happy Holidays

Dir. Scandar Copti

Familia

Dir. Francesco Costabile

One Of Those Days When Hemme Dies

Dir. Murat Firatoglu

Familiar Touch

Dir. Sarah Friedland

Marco

Dirs. Jon Garano, Aitor Arregi

Carissa

Dirs. Jason Jacobs, Devon Delmar

Wishing On A Star

Dir. Peter Kerekes

Mistress Dispeller

Dir. Elizabeth Lo

The New Year That Never Came

Dir. Bogdan Muresanu

Pooja, Sir

Dir. Deepak Rauniyar

Of Dogs And Men

Dir. Dani Rosenberg

Pavements

Dir. Alex Ross Perry

Happyend

Dir. Neo Sora

L’Attachement

Dir. Carine Tardieu

Diciannove

Dir. Giovanni Tortorici

Horizons Extra

September 5 (opening film)

Dir. Tim Fehlbaum

Vittoria

Dirs. Alessandro Cassigoli, Casey Kauffman

Le Mohican

Dir. Frederic Farrucci

Seeking Haven For Mr. Rambo

Dir. Khaled Mansour

La Storia Del Frank E Della Nina

Dir. Paola Randi

The Witness

Dir. Nader Saeivar

After Party

Dir. Vojtech Strakaty

Edge Of Night

Dir. Turker Suer

King Ivory

Dir. John Swab